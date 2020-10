Mancini fiducioso | «Zaniolo sarà a disposizione per l’Europeo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Mancini ha parlato durante l'evento Sportlab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole su Zaniolo Roberto Mancini ha parlato durante l'evento Sportlab per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport. Queste le parole del ct sul recupero di Zaniolo: «Io sono tranquillo, se doveva succedere meglio un mese fa. Ha il tempo per recuperare, a marzo-aprile… È giovane, come ha recuperato prima dall'altro recupererà questo. Non ci saranno problemi, per le partite di marzo sarà pronto, per l'Europeo non ci saranno problemi»