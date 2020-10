Mafia: tassi al 120% per i ristoratori in crisi per il Covid-19, arrestato un usuraio (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - L'ombra della Mafia dietro i prestiti usurari ai ristoratori in difficoltà durante il lockdown. Sono state le indagini del Nuceo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Catania a far emergere il ruolo di uno strozzino catanese arrestato per usura, aggravata dal metodo mafioso. In manette il catanese Giuseppe Luigi Celi, 32 anni, che applicava tassi del 120 per cento. Nella stessa operazione è stato denunciato il padre Antonino Celi perché in casa aveva una pistola calibro 7.65 e 40 cartucce. Giuseppe Luigi Celi, secondo gli investigatori delle Fiamme gialle, ha numerose frequentazioni con personaggi appartenenti alle famiglie mafiose del clan Santapaola-Ercolano. Ecco perché all'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stata ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - L'ombra delladietro i prestiti usurari aiin difficoltà durante il lockdown. Sono state le indagini del Nuceo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Catania a far emergere il ruolo di uno strozzino cataneseper usura, aggravata dal metodo mafioso. In manette il catanese Giuseppe Luigi Celi, 32 anni, che applicavadel 120 per cento. Nella stessa operazione è stato denunciato il padre Antonino Celi perché in casa aveva una pistola calibro 7.65 e 40 cartucce. Giuseppe Luigi Celi, secondo gli investigatori delle Fiamme gialle, ha numerose frequentazioni con personaggi appartenenti alle famiglie mafiose del clan Santapaola-Ercolano. Ecco perché all'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stata ...

L'indagine partita dall'esame della posizione economica di un gestore di ristorante, in difficoltà finanziarie ...

La Consulta della Legalità lancia l'allarme: «Mafia a Verona? Il rischio è alto»

Usura e racket soprattutto in tempo di Covid 19 sono tra le attività a maggior tasso di sviluppo. L’agricoltura, lo smaltimento dei rifiuti, l’edilizia e il turismo sono i settori a maggior rischio ...

