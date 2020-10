Macron reintroduce il confinement. Chiusura a partire da domani. Le scuole resteranno aperte. Provvedimenti drastici in arrivo anche in Germania

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel giorno in cui la Francia sfiora i 36mila contagi in 24 ore, il presidente Emmanuelsi presenta in tv all’ora di cena e annuncia il lockdown ada venerdì. In diretta televisiva fa una disamina precisa sulla grave situazione che sta vivendo il Paese. “Siamo sopraffati dall’accelerazione dell’epidemia” ammette, prevedendo per metà novembre, se non verrà invertita la rotta, la nefasta probabilità di 9 mila pazienti nelle terapie intensive. Dunque per almeno 4 settimane ristoranti, bar, cinema, teatri e altri luoghi di svagochiusi ma sarà consentito ai locali di servire cibo da asporto, mentre negozi eaperti. “I nostri ospedali saranno pieni, se non diamo un colpo mortale oggi i medici ...