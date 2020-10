“Ma seriamente?!”. Pierlugi Diaco, l’indiscrezione corre veloce tra i corridoi della Rai… Ecco dove lo vedremo presto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per la gioia di alcuni, Pierluigi Diaco è pronto a tornare in televisione. Stando alle ultime indiscrezioni il 43enne dovrebbe approdare su Rai Due, in seconda serata, con un nuovo format di interviste. Il titolo provvisorio dovrebbe essere Il Bianco e il Nero e dovrebbe andare in onda a partire dai primi mesi del 2021. A comunicarlo, con un tweet, il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela che cita l’Adnkronos. Per Pierluigi Diaco si tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo dopo la delusione avuta con l’ultima edizione di Io e Te. Non è bastato a Diaco vedersi bruscamente interrotto (per un caso di Coronavirus all’interno del gruppo di lavoro del programma) e mai ripreso. Diaco, a malincuore, non è riuscito a salutare il suo pubblico. La Rai ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per la gioia di alcuni, Pierluigiè pronto a tornare in televisione. Stando alle ultime indiscrezioni il 43enne dovrebbe approdare su Rai Due, in seconda serata, con un nuovo format di interviste. Il titolo provvisorio dovrebbe essere Il Bianco e il Nero e dovrebbe andare in onda a partire dai primi mesi del 2021. A comunicarlo, con un tweet, il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela che cita l’Adnkronos. Per Pierluigisi tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo dopo la delusione avuta con l’ultima edizione di Io e Te. Non è bastato avedersi bruscamente interrotto (per un caso di Coronavirus all’interno del gruppo di lavoro del programma) e mai ripreso., a malincuore, non è riuscito a salutare il suo pubblico. La Rai ha ...

