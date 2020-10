“Ma chi sei | Maradona?” | la frase che ogni bambino ha detto

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Pubblichiamo sul Napolista l’articolo che il giornalista Vittorio Eboli ha scritto per il sito di SkyTg24. “Ma chi sei, Maradona?”. Qualsiasi, in qualsiasi Paese del mondo, dal campetto della scuola calcio allo spiazzo dei giardinetti sotto casa, almeno una volta nella vita, a quel ragazzino incredibile, il più bravo della compagnia, glielo hacosì: “Ma chi sei, Maradona?”. Se Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è stato il più bravo calciatore della storia, Diego Armando Maradona è stato il primo e l’ultimo del suo genere. Il più popolare esponente del più popolare gioco del mondo. L’immagine stessa di quel gioco lì. Molto al di là di quel gioco lì, come Magic Johnson, come Senna, come Carl Lewis. Molto al di ...