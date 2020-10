M5S | intese a Napoli | proteste a Roma; Ruocco | “Scuola | Regione incapace su Tpl”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nuovo attacco da parte del Movimento 5 Stelle a Vincenzo De Luca. Neutralizzati i grillini campani (con Valeria Ciarambino sembra oramai luna di miele), è dache arrivano gli strali. L’ultimo è della parlamentare napoletana Carla. Attraverso un tweet breve ma tagliente afferma: “In Francia e Germania le scuole restano aperte, non è giusto che siano gli studenti italiani a scontare i ritardi delle regioni incapaci di potenziare in sicurezza il trasporto pubblico”. Linea sposata in pieno anche a Palazzo Chigi laddove il ministro Azzolina chiede che le scuole siano riaperte laddove sono state chiuse (prima dalla Campania, poi dalla Puglia) oltre che dall’intera deputazione pentastellata campana (Cioffi e Provenza in primis). A, ...