Lutto per Silvia Toffanin: è venuta a mancare la mamma (Di giovedì 29 ottobre 2020) È scomparsa il 29 ottobre Lutto per la conduttrice Mediaset Silvia Toffanin. È venuta a mancare, oggi, giovedì 29 ottobre, la mamma Gemma Parison. A dare la notizia Ansa che ha spiegato come la donna fosse malata da tempo. Visualizza questo post su Instagram Un grande abbraccio da tutti noi di #Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma ❤️ Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 29 Ott 2020 alle ore 7:14 PDT La conduttrice, ha sempre parlato molto poco della sua famiglia: oggi è legata a Pier Silvio Berlusconi da ormai diverso tempo ed è anche mamma di due bambini, Sofia e Lorenzo.

