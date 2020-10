“Lui vorrebbe il mio fallimento”, nuovo sfogo di Guenda Goria sul padre Amedeo (Di giovedì 29 ottobre 2020) nuovo sfogo di Guenda Goria nei confronti del padre Amedeo. È arrivato oggi, nell’ultimo daytime del GF Vip. La giovane ha sentito il grande peso delle parole del giornalista che in una intervista ha definito la pianista “bipolare”. Ovviamente, come spiegato dallo stesso Goria a Pomeriggio 5, si è trattato di un fraintendimento, non riferendosi... L'articolo “Lui vorrebbe il mio fallimento”, nuovo sfogo di Guenda Goria sul padre Amedeo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 ottobre 2020)dinei confronti del. È arrivato oggi, nell’ultimo daytime del GF Vip. La giovane ha sentito il grande peso delle parole del giornalista che in una intervista ha definito la pianista “bipolare”. Ovviamente, come spiegato dallo stessoa Pomeriggio 5, si è trattato di un fraintendimento, non riferendosi... L'articolo “Luiil mio fallimento”,disulproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

