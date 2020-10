L’Ue ora pensa a un lockdown europeo. Ecco il piano per chiudere l’intero continente (Di giovedì 29 ottobre 2020) I vertici dell’Ue stanno lavorando a un piano su un lockdown europeo per affrontare l’emergenza Covid-19. A rivelarlo è un retroscena firmato da Fabio Martini e pubblicato oggi su La Stampa, che parla di un’ipotesi ancora al vaglio, ma che appare “clamorosa” e “per certi versi storica”. Per la proposta, che potrebbe essere discussa oggi in via preliminare da alcuni capi di governo, si sono spesi la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L’intesa non dovrebbe riguardare necessariamente tutti i 27 paesi membri, ma la maggioranza dei paesi. Questi adotterebbero un unico provvedimento per imporre il lockdown, ma con possibili misure variabili in base alle diverse realtà ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) I vertici dell’Ue stanno lavorando a unsu unper affrontare l’emergenza Covid-19. A rivelarlo è un retroscena firmato da Fabio Martini e pubblicato oggi su La Stampa, che parla di un’ipotesi ancora al vaglio, ma che appare “clamorosa” e “per certi versi storica”. Per la proposta, che potrebbe essere discussa oggi in via preliminare da alcuni capi di governo, si sono spesi la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del ParlamentoDavid Sassoli. L’intesa non dovrebbe riguardare necessariamente tutti i 27 paesi membri, ma la maggioranza dei paesi. Questi adotterebbero un unico provvedimento per imporre il, ma con possibili misure variabili in base alle diverse realtà ...

marcodimaio : Oggi l’UE ha dato all’Italia 10 mld di € (di 27 totali) del piano SURE per pagare cassa integrazione e mantenere po… - GianlucaVasto : Il #superbonus è già garantito per il 2021: ora, con le risorse in arrivo dall'Ue, dobbiamo ragionare anche su una… - Fratzen13 : RT @intuslegens: Hanno tagliato 37 miliardi alla sanità in dieci anni, su ordine di poteri stranieri (#Ue). Ora che mancano 37 miliardi, us… - Bomba2H : RT @intuslegens: Hanno tagliato 37 miliardi alla sanità in dieci anni, su ordine di poteri stranieri (#Ue). Ora che mancano 37 miliardi, us… - FsSenni : RT @intuslegens: Hanno tagliato 37 miliardi alla sanità in dieci anni, su ordine di poteri stranieri (#Ue). Ora che mancano 37 miliardi, us… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue ora Sì dell’Europa all’«hamburger di soia». Le proteste dei produttori di carne italiani Corriere della Sera