Luca Argentero e Cristina Marino contro Alfonso Signorini, c’entra la figlia Nina: ecco che succede (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luca Argentero e Cristina Marino si sono scagliati contro il settimanale Chi e Oggi, usciti con il nuovo numero proprio tra ieri e la giornata odierna. Entrambe le riviste, hanno piazzato in bella vista il volto di Nina, la prima figlia della coppia. Luca Argentero e Cristina Marino contro Signorini: c’entra la figlia Nina Come... L'articolo Luca Argentero e Cristina Marino contro Alfonso Signorini, c’entra la figlia Nina: ecco che succede ... Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 ottobre 2020)si sono scagliatiil settimanale Chi e Oggi, usciti con il nuovo numero proprio tra ieri e la giornata odierna. Entrambe le riviste, hanno piazzato in bella vista il volto di, la primadella coppia.: c’entra laCome... L'articolo, c’entra lache...

GretaSmara : Luca Argentero fai di me quello che vuoi ?? #DocNelleTueMani - sogniappesi____ : Io quando vedo giasau e Luca Argentero nelle stesse scene #DocNelleTueMani - Kronky_Pu : Pizza e Luca Argentero, cosa potrei volere di piú? Luca Argentero dal vivo! #DocNelleTueMani - Gioco_92 : Serie tv con Luca Argentero, preceduta e seguita da pubblicità con Luca Argentero e pubblicità di altro film con L… - SabinaStar88 : Luca Argentero è un talento e si è capito, ma a prescindere da lui come la trovate questa serie? Io ancora non ries… -