Love story tra Cristiano Ronaldo e l’ex di Dzemaili? Erjona Sulejmani | “sono stufa” FOTO

CalcioWeb : Love story tra @Cristianoe l'ex di Dzemaili? @erjona87: 'sono stufa' [FOTO] - - justcallme_sug : Alice e Battiato in Love story - Benito58047769 : RT @cmdotcom: Altro che love story con Ibra, Diletta e Toretto sono tornati insieme FOTO - love_pasqualino : RT @favsscenes: A Cinderella Story, 2004 - tumblingblindly : No sé ni pa que lo miro si estaba claro que iba a ser love story jsjsjjssjjs -

Ultime Notizie dalla rete : Love story

La Tecnica della Scuola

Erjona Sulejmani è l’ex moglie del centrocampista Dzemaili, il matrimonio è naufragato e la coppia ha deciso di separarsi. “Non rifiuterei l’invito di Ronaldo. Per me è il calciatore più attraente del ...La love story sarebbe giunta definitivamente al capolinea, anche dopo le ultime mosse del giocatore del Monza per riconquistare Melissa ...