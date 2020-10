Lory Del Santo su Amedeo Goria: “Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bomba di gossip dal salotto di Pomeriggio Cinque. L’ha sganciata ieri Lory Del Santo, ospite del programma di Barbara D’Urso. Mentre si parlava di Grande Fratello Vip e del rapporto tra la concorrente Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo, è stata trasmessa una clip in cui Guenda confida come il padre … L'articolo Lory Del Santo su Amedeo Goria: “Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bomba di gossip dal salotto di Pomeriggio Cinque. L’ha sganciata ieriDel, ospite del programma di Barbara D’Urso. Mentre si parlava di Grande Fratello Vip e del rapporto tra la concorrente Guendae i genitori Maria Teresa Ruta e, è stata trasmessa una clip in cui Guenda confida come il padre … L'articoloDelsu: “Miche” NewNotizie.it.

PieAngelajrfake : @ivygallmilfake Ivy io non so perché l’ho fatto... tutti erano lì, anche Isa, Lory, Willy. scusa ancora, forse è me… - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: 'AMEDEO GORIA CI HA PROVATO CON ME' – LORY DEL SANTO SGANCIA LA BOMBA A 'POMERIGGIO CINQUE' - _DAGOSPIA_ : 'AMEDEO GORIA CI HA PROVATO CON ME' – LORY DEL SANTO SGANCIA LA BOMBA A 'POMERIGGIO CINQUE' - pomeriggio5 : La rivelazione #choc di Lory Del Santo a #Pomeriggio5 - massidanu : Lory Del Santo testimonial delle #femministe colpaccio -