L’oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per venerdì 30 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti L’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 30 ottobre. Ariete. La Luna è nel tuo segno zodiacale e quella di oggi è una giornata di recupero. Sul fronte lavoro, Mercurio è in opposizione: discussioni in arrivo per motivi di lavoro, di soldi o di famiglia. Toro. Non sottovalutare quello che ti accadrà da qui a novembre. Sul fronte lavoro, giornate positive. E’ arrivato il momento di fare delle scelte: affrontale con responsabilità! Gemelli. Basta ansie vissute di recente, il cielo torna sereno. Magari potresti anche vivere una bella storia d’amore. Sul fronte lavoro, tante novità in arrivo: programma tutto nei minimi dettagli! Cancro. Gli ultimi due giorni sono stati difficili, ma non temere: torna la serenità. Sul fronte lavoro, periodo ottimo. Da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti L’oroscopo diFox per venerdì 30. Ariete. La Luna è nel tuo segno zodiacale e quella di oggi è una giornata di recupero. Sul fronte lavoro, Mercurio è in opposizione: discussioni in arrivo per motivi di lavoro, di soldi o di famiglia. Toro. Non sottovalutare quello che ti accadrà da qui a novembre. Sul fronte lavoro, giornate positive. E’ arrivato il momento di fare delle scelte: affrontale con responsabilità! Gemelli. Basta ansie vissute di recente, il cielo torna sereno. Magari potresti anche vivere una bella storia d’amore. Sul fronte lavoro, tante novità in arrivo: programma tutto nei minimi dettagli! Cancro. Gli ultimi due giorni sono stati difficili, ma non temere: torna la serenità. Sul fronte lavoro, periodo ottimo. Da ...

palcosas : RT @AlRobecchi: L’intervista a Renzi è ormai un sottogenere giornalistico del tipo frou-frou, come la guida ai mercatini di Natale, il cane… - alfalfredo : RT @AlRobecchi: L’intervista a Renzi è ormai un sottogenere giornalistico del tipo frou-frou, come la guida ai mercatini di Natale, il cane… - GongoGorillo : RT @AlRobecchi: L’intervista a Renzi è ormai un sottogenere giornalistico del tipo frou-frou, come la guida ai mercatini di Natale, il cane… - Luckyluciano971 : RT @AlRobecchi: L’intervista a Renzi è ormai un sottogenere giornalistico del tipo frou-frou, come la guida ai mercatini di Natale, il cane… - carlo_magnani : RT @AlRobecchi: L’intervista a Renzi è ormai un sottogenere giornalistico del tipo frou-frou, come la guida ai mercatini di Natale, il cane… -