Lorella Cuccarini: da Amici di Maria nasce la sua nuova vita lavorativa (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Novembre partirà una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi 2020, più precisamente la ventesima, che si preannuncia già ricca di novità sorprendenti. Lorella Cuccarini potrebbe diventare la nuova professoressa di ballo, vista la sua nota bravura in questa professione. La sua vicenda in Rai quando conduceva la vita in Diretta con Frank Matano è ormai nota al pubblico. Litigi, invidie e tradimenti non hanno fatto altro che allontanare Lorella dalla Rai. Ora si apre una nuova opportunità per lei su Canale 5 con il programma Amici.

