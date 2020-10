Lockdown, Sala e De Magistris: “Dobbiamo essere consultati”. Salvini: “Se si deve fare, si fa” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si continua a discutere della possibilità di un nuovo Lockdown e in particolare di Lockdown “locali” nelle zone di Milano e Napoli, che sono tra le più colpite in questa seconda ondata di Covid-19. Ieri c’è stata la polemica a distanza tra i sindaci Giuseppe Sala e Luigi De Magistris da una parte e il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi dall’altra, tanto che i due primi cittadini hanno poi interpellato il ministro Roberto Speranza, il quale ha parlato con loro telefonicamente e ha anche inviato una lettera di risposta a quella che Sala e De Magistris gli avevano mandato, dicendo di avere in programma un focus sulle loro due città. Sala e De Magistris scrivono a Speranza: “No ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si continua a discutere della possibilità di un nuovoe in particolare di“locali” nelle zone di Milano e Napoli, che sono tra le più colpite in questa seconda ondata di Covid-19. Ieri c’è stata la polemica a distanza tra i sindaci Giuseppee Luigi Deda una parte e il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi dall’altra, tanto che i due primi cittadini hanno poi interpellato il ministro Roberto Speranza, il quale ha parlato con loro telefonicamente e ha anche inviato una lettera di risposta a quella chee Degli avevano mandato, dicendo di avere in programma un focus sulle loro due città.e Descrivono a Speranza: “No ...

