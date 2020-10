Lockdown in Francia, parla un ristoratore italiano a Parigi: ‘Lo Stato dà 1500 euro all’impresa e paga lo stipendio ai dipendenti’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesco Casisa, ristoratore italiano a Parigi, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, per parlare degli aiuti economici che lo Stato francese ha elargito alle attività che sono state chiuse a causa del Lockdown. “Con il Lockdown possiamo rimanere aperti solo per l’asporto –ha affermato Casisa-. Quando ci fu il Lockdown in primavera lo Stato ha chiesto alle imprese di compilare online un dossier dove ti dice che se hai fatto meno del 50% rispetto ai redditi dello scorso anno, ti dà 1500 euro come aiuto. Gli operai li paga lo Stato. Noi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesco Casisa,, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, perre degli aiuti economici che lofrancese ha elargito alle attività che sono state chiuse a causa del. “Con ilpossiamo rimanere aperti solo per l’asporto –ha affermato Casisa-. Quando ci fu ilin primavera loha chiesto alle imprese di compilare online un dossier dove ti dice che se hai fatto meno del 50% rispetto ai redditi dello scorso anno, ti dàcome aiuto. Gli operai lilo. Noi ...

