Lockdown a Milano, Sala: "Se il governo lo farà voglio essere coinvolto" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Se il Lockdown "s'ha da fare io, sindaco del Comune di Milano, da padre di questa comunità voglio essere coinvolto , voglio vedere i dati e voglio essere partecipe della ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020), 29 ottobre 2020 - Se il"s'ha da fare io, sindaco del Comune di, da padre di questa comunitàvedere i dati epartecipe della ...

