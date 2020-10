Lo striscione omofobo contro Rocco Casalino a Varese

ZzuCicciu : RT @alemilord: Varese, striscione omofobo: “Casalino ricchione, Conte il suo pappone”. - alemilord : Varese, striscione omofobo: “Casalino ricchione, Conte il suo pappone”. - r4diosa : ho appena scoperto che quello striscione omofobo dells protesta è stato appeso a varese che vergogna - varesenews : Striscione omofobo alla manifestazione, le proteste di Arcigay Varese - Agenpress : Varese. Striscione omofobo “Casalino ricchione, Conte il suo pappone”. Arcigay. 'Violenza da condannare”… -

Ultime Notizie dalla rete : striscione omofobo

VARESE - Non sono mancati gli striscioni alla manifestazione di protesta contro dpcm e coprifuoco andata in scena ieri sera, martedì 27 ottobre, in piazza Monte Grappa. E tra questi, uno in particola ...Durante le proteste contro il DPCM esplose a Varese nella serata di ieri, è stato esposto anche uno striscione chiaramente omofobo ai danni del portavoce del premier, attualmente in isolamento perché ...