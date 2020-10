Lo scatto social di Lady Pellè: “Colori autunnali per una passeggiata a Lecce” (FOTO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo scatto “autunnale” di Viktoria Varga. La compagna di Graziano Pellè, attaccante che milita nel campionato cinese, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae sorridente mentre passeggia a Lecce. “Vestendo colori autunnali per una passeggiata a Lecce. Qual è la tua stagione preferita: primavera, estate, autunno o inverno?” ha scritto Viktoria Varga a corredo della FOTO. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo“autunnale” di Viktoria Varga. La compagna di Graziano Pellè, attaccante che milita nel campionato cinese, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unoche la ritrae sorridente mentre passeggia a Lecce. “Vestendo coloriper unaa Lecce. Qual è la tua stagione preferita: primavera, estate, autunno o inverno?” ha scritto Viktoria Varga a corredo della

Direttore Esecutivo - Verdolini e sui social scatta l'ironia. Le ultime sul Livorno Calcio

La telenovela continua in casa Livorno con pensieri limitati a scelte societarie e a nuove figure delle quali non si vedono le particolari motivazioni. Le cose importanti, la fideiussione in primis, ...

