LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Bennett e Ackermann affilano le spade per la volata (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Ora un po’ di vento contrario sulla corsa 17.03 Gruppo a -10 dall’arrivo di Aguilar de Campoo. 17.01 Il vincitore della Vuelta 2019 è già rientrato in gruppo. 17.00 Lo sloveno ha cambiato subito la bicicletta, ma il plotone lo ‘grazia’ evitando di attaccare. 16.59 ATTENZIONE! Foratura per Primoz Roglic a meno di 13 chilometri dal traguardo! 16.55 Mancano ora 15 chilometri al traguardo. Bora-Hansgrohe avanti con Movistar e Groupama-FDJ. 16.52 Una foto del gruppo ai -20, rilasciata dal profilo Twitter della corsa: -20 km Etapa 9 – Stage 9 #LaVuelta20 El pelotón ya rueda agrupado camino al sprint There's no break as the bunch works for a new sprint https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/FCOhGy3Ifc — La ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Ora un po’ di vento contrario sulla corsa 17.03 Gruppo a -10 dall’arrivo di Aguilar de Campoo. 17.01 Il vincitore della2019 è già rientrato in gruppo. 17.00 Lo sloveno ha cambiato subito la bicicletta, ma il plotone lo ‘grazia’ evitando di attaccare. 16.59 ATTENZIONE! Foratura per Primoz Roglic a meno di 13 chilometri dal traguardo! 16.55 Mancano ora 15 chilometri al traguardo. Bora-Hansgrohe avanti con Movistar e Groupama-FDJ. 16.52 Una foto del gruppo ai -20, rilasciata dal profilo Twitter della corsa: -20 km Etapa 9 – Stage 9 #La20 El pelotón ya rueda agrupado camino al sprint There's no break as the bunch works for a new sprint https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/FCOhGy3Ifc — La ...

