LIVE – Vuelta 2020, nona tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 29 ottobre 2020) La DIRETTA scritta della nona tappa della Vuelta 2020, che prosegue oggi con la Castrillo del Val-Aguilar de Campoo di 157,7 chilometri. Dopo gli attacchi in salita di ieri, una giornata sulla carta tranquilla per la maglia rossa Richard Carapaz: la frazione odierna infatti non presenta particolari difficoltà, con i velocisti del gruppo determinati a giocarsi una delle pochissime volate di questa Vuelta. Sportface vi racconterà la tappa fin dalla partenza, con il LIVE testuale che non vi farà perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle ore 13:25 PERCORSO E ALTIMETRIA nona tappa: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 13.50 – I due ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lascritta delladella, che prosegue oggi con la Castrillo del Val-Aguilar de Campoo di 157,7 chilometri. Dopo gli attacchi in salita di ieri, una giornata sulla carta tranquilla per la maglia rossa Richard Carapaz: la frazione odierna infatti non presenta particolari difficoltà, con i velocisti del gruppo determinati a giocarsi una delle pochissime volate di questa. Sportface vi racconterà lafin dalla partenza, con iltestuale che non vi farà perdere nulla. Segui ila partire dalle ore 13:25 PERCORSO E ALTIMETRIA: ORARI,TV E STREAMING AGGIORNA LA13.50 – I due ...

sportface2016 : #ciclismo #VueltaAEspana 2020: segui il LIVE della nona tappa, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - blab_live : #LaVuelta20: entra nel vivo l’ultimo grande giro della stagione! Analisi, #pronostici, quote antepost e favoriti ta… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic vince la sfida con Carapaz. Classifica e highlights - Eurosport_IT : Go, go, go! È in corso l'ottava tappa della Vuelta, oggi si arriva in salita all'Alto de Moncalvillo??????????? Segu… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: vanno via in sette - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Vuelta DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE, Nona Tappa

ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:05-17:27. DIRETTA TV E STREAMING: 14:35-17:30 Eurosport 1 / 14:35-17:30 Eurosport Player. HASHTAG UFFICIALE: #LaVuelta20. METEO: Parzialmente nuvoloso. Il nostro live c ...

LIVE – Vuelta 2020, nona tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA)

con i velocisti del gruppo determinati a giocarsi una delle pochissime volate di questa Vuelta. Sportface vi racconterà la tappa fin dalla partenza, con il live testuale che non vi farà perdere nulla.

ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:05-17:27. DIRETTA TV E STREAMING: 14:35-17:30 Eurosport 1 / 14:35-17:30 Eurosport Player. HASHTAG UFFICIALE: #LaVuelta20. METEO: Parzialmente nuvoloso. Il nostro live c ...con i velocisti del gruppo determinati a giocarsi una delle pochissime volate di questa Vuelta. Sportface vi racconterà la tappa fin dalla partenza, con il live testuale che non vi farà perdere nulla.