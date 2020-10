LIVE VOLLEY – Trento-Amriswil, Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di giovedì 29 ottobre 2020) Itas Trentino e Lindaren VOLLEY Amriswil si sfidano nel match valido per la Pool H del secondo turno di Champions League 2020/2021 di VOLLEY. Dopo la sfida ai russi della Dinamo Mosca, Trento prosegue il suo percorso nella massima competizione europea per club incontrando i padroni di casa dell’Amriswil, reduce dalla sconfitta in tre set subita contro Mosca. Solo la prima classificata del girone passerà il turno. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre alle ore 19:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE di Sportface COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Itas Trentino e Lindarensi sfidano nel match valido per la Pool H del secondo turno didi. Dopo la sfida ai russi della Dinamo Mosca,prosegue il suo percorso nella massima competizione europea per club incontrando i padroni di casa dell’, reduce dalla sconfitta in tre set subita contro Mosca. Solo la prima classificata del girone passerà il turno. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre alle ore 19:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ildi Sportface COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ...

Itas Trentino e Lindaren Volley Amriswil si sfidano nel match valido per la Pool H del secondo turno di Champions League 2020/2021 di volley. Dopo la sfida ai russi della Dinamo Mosca, Trento prosegue ...

Marsala Volley, il Club Italia ha delle positive al Covid: gara rinviata

MARSALA – Niente sfida al Club Italia per il Marsala Volley. Il club siciliano si stava preparando per la sfida in programma domenica 1, ma adesso dovrà rimandare. “S.S.D.R.L. Marsala Volley comunica ...

