LIVE Sinner-Rublev, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’altoatesino cerca l’impresa contro il russo negli ottavi di finale (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner vs Rublev – La presentazione del match – Il ranking aggiornato di Jannik Sinner Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (Austria) tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Sul veloce indoor austriaco l’altoatesino affronterà uno dei giocatori più in forma del circuito, recentemente vincitore del torneo di San Pietroburgo (Russia). Un match molto complicato per Jannik, al cospetto di un giocatore in grande fiducia e molto migliorato nell’ultima stagione, ricordando ad esempio i quarti di finale raggiunti ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma divs– La presentazione del match – Il ranking aggiornato di JannikBuongiorno e bentrovati alladel match valido per glididell’ATP 500 di(Austria) tra Jannike Andrey. Sul veloce indoor austriaco l’altoatesino affronterà uno dei giocatori più in forma del circuito, recentemente vincitore del torneo di San Pietroburgo (Russia). Un match molto complicato per Jannik, al cospetto di un giocatore in grande fiducia e molto migliorato nell’ultima stagione, ricordando ad esempio i quarti diraggiunti ...

infoitsport : SINNER-RUBLEV IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING ATP 500 VIENNA 2020 - lorenzofares : Domani vi racconto live su @SuperTennisTv i match dei 3 italiani impegnati nel circuito #ATP - Seppi ???? vs McDonal… - infoitsport : LIVE Sinner-Ruud, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: pochi minuti alla sfida d’esordio dell’azzurro - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruud, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: pochi minuti alla sfida d’esordio dell’azzurro - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sinner - #Ruud, primo turno dell' #AtpVienna -