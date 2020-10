LIVE Sinner-Rublev 1-2 | ATP Vienna 2020 in DIRETTA | l’azzurro si ritira Vescica al piede destro?

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce così la nostra. Ma continuate a seguirci, vi aggiorneremo in tempo reale sulle condizioni di. 16.50 Secondo quanto riporta Luca Fiorino di Supertennis,starebbe soffrendo sin da Colonia di unaal. Un problema dunque che non sarebbe di grande entità, anche se certamente molto, molto fastidioso. 16.36 Fonti argentine (Settenis.com) parlano di una lesione ad unper, ma si attendono conferme ufficiali. 16.35 Il match traè durato appena 5 minuti. Si sapeva delle condizioni non buone di, con una brutta ...