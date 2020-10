Live Roma-Cska Sofia 0-0 Diretta: Smalling torna in difesa. Nuova chance per Mayoral (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo i tre punti dell'esordio contro lo Young Boys la Roma di Fonseca cerca conferme contro i bulgari del Cska Sofia. Al centro della difesa si rivede Smalling mentre Borya Mayoral, al centro... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo i tre punti dell'esordio contro lo Young Boys ladi Fonseca cerca conferme contro i bulgari del. Al centro dellasi rivedementre Borya, al centro...

alisabn : RT @AnsaRomaLazio: Roma Jazz Festival 2020 in live streaming dall'Auditorium. Dal 10 al 20 novembre 8 grandi concerti su Live Now #ANSA htt… - AnsaRomaLazio : Roma Jazz Festival 2020 in live streaming dall'Auditorium. Dal 10 al 20 novembre 8 grandi concerti su Live Now #ANSA - corgiallorosso : LIVE Roma-Cska Sofia 0-0 – 4' annullato il vantaggio siglato da Smalling - Partey_Szn : RT @FBSkill: Arsenal vs Dundalk - forzaroma : 3' - Prima occasione per la Roma! Villar calcia col piatto destro dal limite dell'area: Busatto respinge in corner… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma PROBABILI FORMAZIONI - Le italiane in Europa, tutte le ultime LIVE! Roma e Napoli col turnover TUTTO mercato WEB LIVE - Roma-Cska Sofia 0-0: gol annullato a Smalling

Allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Cska Sofia. I giallorossi scendono in campo per la prima volta in stagione con la terza maglia nella gara della seconda giornata del gruppo A di Europa League ...

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006 ...

Allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Cska Sofia. I giallorossi scendono in campo per la prima volta in stagione con la terza maglia nella gara della seconda giornata del gruppo A di Europa League ...Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006 ...