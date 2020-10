LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: il Papa chiede unità all’Europa. “Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Lo scorso marzo la produzione industriale nei 19 Paesi dell’Eurozona ha registrato un crollo storico diminuendo dell’11,3% su febbraio e del 12,9% rispetto a un anno prima. Il risultato peggiore su base mensile, secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, e’ stato quello dell’Italia (meno 28,4%). 19.00 In tema di smart working, “va assicurato – in modo più netto di quanto gia’ previsto – quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando cosi’ alcune tra le piu’ antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”. Lo ha affermato il Garante della Privacy, Antonello Soro. 18.00 Il 44% delle imprese del commercio e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Lo scorso marzo la produzione industriale nei 19 Paesi dell’Eurozona ha registrato un crollo storico diminuendo dell’11,3% su febbraio e del 12,9% rispetto a un anno prima. Il risultato peggiore su base mensile, secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, e’ stato quello dell’Italia (meno 28,4%). 19.00 In tema di smart working, “va assicurato – in modo più netto di quanto gia’ previsto – quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando cosi’ alcune tra le piu’ antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”. Lo ha affermato il Garante della Privacy, Antonello Soro. 18.00 Il 44% delle imprese del commercio e ...

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino del #29ottobre: 26.831 nuovi casi e 201.452 tamponi - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - fanpage : ?? Ultim'ora Positivo al Covid lo chef di Sergio Mattarella. - filoage : Covid: Instagram allunga le dirette video, live fino a 4 ore - Internet e Social - ANSA - Giacinto_Bruno : Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Covid Live Covid, Arcuri: «Situazione grave, affrontiamo il virus ma servono limitazioni più strette, la scuola non fa crescere i contagi» Il Messaggero Covid: in Sicilia altri 789 positivi, tredici decessi in più nell’Isola

PALERMO – Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Con i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali positivi. Di questi 954 sono i ricoverati: 839 in regime ord ...

Domenico Arcuri in diretta dalla Presidenza del Consiglio sul fronte della lotta al Covid: «Situazione grave, ma prima inseguivamo il virus, ora lo affrontiamo. Ma ora servono ...

Domenico Arcuri in diretta dalla Presidenza del Consiglio sul fronte della lotta al Covid: «Situazione grave, ma prima inseguivamo il virus, ora lo affrontiamo. Ma ora servono ...