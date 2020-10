LIVE – Bollettino oggi | giovedì 29 ottobre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di giovedì 29. Il Bel Paese continua a presentare una situazione preoccupante. Nel resto d’Europa si sta ritornando sulla via del lockdown per evitare il collasso del sistema sanitario. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it IL DPCM IN VIGORE DAL 26ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25DATI NAZIONALI DI IERI: 24.991 nuovi, 205 morti, ...