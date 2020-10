L'Iva sugli assorbenti? La paga il Comune: "Vergognoso che lo Stato lucri su questo" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guardistallo, Pisa,, 29 ottobre 2020 - Da ora in poi gli assorbenti acquistati dalle clienti nella farmacia comunale di Guardistallo non saranno caricati dell'Iva al 22% come accade ovunque. L'imposta ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guardistallo, Pisa,, 29 ottobre 2020 - Da ora in poi gliacquistati dalle clienti nella farmacia comunale di Guardistallo non saranno caricati dell'Iva al 22% come accade ovunque. L'imposta ...

Guardistallo (Pisa), 29 ottobre 2020 - Da ora in poi gli assorbenti acquistati dalle clienti nella farmacia comunale di Guardistallo non saranno caricati dell'Iva al 22% come accade ovunque. L'imposta ...

