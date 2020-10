L’ipotesi di un lockdown morbido e graduale: lo scenario su contagi e terapie intensive che può anticipare nuove chiusure prima del 9 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Servono due settimane dall’introduzione delle restrizioni del nuovo Dpcm per vederne gli effetti su contagi e ricoveri. Lo ripete a ogni occasione possibile il premier Giuseppe Conte, che non ha nessuna intenzione di rivedere quelle chiusure contestate tanto nelle piazze quanto nel suo governo. Lo ricorda ancora oggi il capo del Cts, Agostino Miozzo, che sul Corriere della Sera ribadisce che senza il rispetto delle regole indicate nel Dpcm, comprese le raccomandazioni che toccano la socialità, la strada verso una «dolorosa decisione del lockdown generale» sarebbe obbligata per frenare la pandemia di Coronavirus. Per capire se anche l’Italia dovrà chiudere quanto sta facendo la Francia, se non di più, il 9 ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Servono due settimane dall’introduzione delle restrizioni del nuovo Dpcm per vederne gli effetti sue ricoveri. Lo ripete a ogni occasione possibile il premier Giuseppe Conte, che non ha nessuna intenzione di rivedere quellecontestate tanto nelle piazze quanto nel suo governo. Lo ricorda ancora oggi il capo del Cts, Agostino Miozzo, che sul Corriere della Sera ribadisce che senza il rispetto delle regole indicate nel Dpcm, comprese le raccomandazioni che toccano la socialità, la strada verso una «dolorosa decisione delgenerale» sarebbe obbligata per frenare la pandemia di Coronavirus. Per capire se anche l’Italia dovrà chiudere quanto sta facendo la Francia, se non di più, il 9 ...

Corriere : Germania, l’ipotesi di un lockdown «light» per un mese da lunedì - SkyTG24 : Ipotesi lockdown in Francia, alle 20 l'atteso discorso di Macron alla nazione. DIRETTA - SkyTG24 : Napoli, proteste e scontri in strada dopo la chiusura notturna e l'ipotesi lockdown. FOTO - Notiziedi_it : L’ipotesi di un lockdown morbido e graduale: lo scenario su contagi e terapie intensive che può anticipare nuove ch… - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità #SaluteeBenessere ???? Nuove chiusure per un mese in modo da salvare il Natale: l'ipotesi di u… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ipotesi lockdown Lockdown in Italia, verso un nuovo Dpcm: tutte le ipotesi Corriere della Sera