Liga | Tebas | “Obiettivo terminare il campionato | spero nel ritorno di Cristiano Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il nostro unico obiettivo èil, ma è un dibattito che non può essere costantemente sul tavolo: le misure che stiamo adottando sono molto importanti, pur sapendo che i problemi ci saranno sempre”. Così il presidente de LaJavierin un’intervista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate. Sulla possibilità di racchiudere in un unico torneo i migliori club europei invece: “Non vedo all’orizzonte una Superlega. Queste notizie hanno ben altri obiettivi, non è fattibile una competizione del genere”, ha chiosato. E su un possibile ...