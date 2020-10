Licenziamento dipendente: ecco quando è vietato dalla legge (Di giovedì 29 ottobre 2020) Licenziamento dipendente: ecco quando è vietato dalla legge Più volte ci siamo soffermati sull’argomento del Licenziamento dipendente, ovvero il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, attraverso cui si interrompe anzitempo il rapporto di lavoro con uno o più lavoratori. Qui di seguito, onde evitare ogni possibile dubbio in merito, vogliamo porre l’attenzione sulle ipotesi per le quali il Licenziamento dipendente è vietato espressamente dalle norme del diritto del lavoro. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche, quando ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)Più volte ci siamo soffermati sull’argomento del, ovvero il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, attraverso cui si interrompe anzitempo il rapporto di lavoro con uno o più lavoratori. Qui di seguito, onde evitare ogni possibile dubbio in merito, vogliamo porre l’attenzione sulle ipotesi per le quali ilespressamente dalle norme del diritto del lavoro. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche,...

La bozza del documento prevede che, almeno fino al 31 gennaio 2021, sia preclusa al datore di lavoro - indipendentemente dal numero di dipendenti assunti - la possibilità di licenziare. Restano, ...

Protesta a Palermo degli ex dipendenti dell’Opera Ruffini, oggi in sit-in sotto il palazzo dell’Arcivescovo Lorefice, presidente del CDA dell’opera pia. Sono scesi ancora in strada per “il silenzio as ...La bozza del documento prevede che, almeno fino al 31 gennaio 2021, sia preclusa al datore di lavoro - indipendentemente dal numero di dipendenti assunti - la possibilità di licenziare. Restano, ...