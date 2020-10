L'ex Napoli Valdifiori: "Petagna in azzurro farà molto bene, già ama la città" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Napoli - Intervistato da Radio Marte, il regista del Pescara , con un passato al Napoli , Mirko Valdifiori , ha parlato di vari temi, dopo un breve accenno alla sua attuale avventura in Abruzzo: "Ora ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020)- Intervistato da Radio Marte, il regista del Pescara , con un passato al, Mirko, ha parlato di vari temi, dopo un breve accenno alla sua attuale avventura in Abruzzo: "Ora ...

zazoomblog : Lex Napoli Valdifiori: Petagna in azzurro farà molto bene già ama la città - #Napoli… - CorriereQ : Valdifiori: “Petagna? Al Napoli farà benissimo. Degli azzurri ho bei ricordi” - sportli26181512 : L'ex #Napoli Valdifiori: 'Petagna in azzurro farà molto bene, già ama la città': Il centrocampista del Pescara: 'Qu… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Valdifiori: 'Petagna è felice, ha fatto di tutto per giocare in maglia azzurra! A Napoli ho vissuto notti magich… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Valdifiori: 'Petagna è felice, ha fatto di tutto per giocare in maglia azzurra! A Napoli ho vissuto notti magich… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Valdifiori L'ex Napoli Valdifiori: "Petagna in azzurro farà molto bene, già ama la città" Corriere dello Sport.it Valdifiori a Radio Marte: “Petagna è felice, ha fatto di tutto per giocare in maglia azzurra! A Napoli ho vissuto notti magiche”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Valdifiori, giocatore del Pescara. “Per adesso al Pescara non stiamo vivendo un grande momento m ...

Valdifiori: “Petagna? Al Napoli farà benissimo. Degli azzurri ho bei ricordi”

NAPOLI – Nella chiacchierata concessa a Radio Marte, il centrocampista del Pescara (passato per Napoli) Mirko Valdifiori ha parlato di vari temi, dopo un breve accenno alla sua attuale avventura in Ab ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Valdifiori, giocatore del Pescara. “Per adesso al Pescara non stiamo vivendo un grande momento m ...NAPOLI – Nella chiacchierata concessa a Radio Marte, il centrocampista del Pescara (passato per Napoli) Mirko Valdifiori ha parlato di vari temi, dopo un breve accenno alla sua attuale avventura in Ab ...