L’esercito monta tendoni negli ospedali piemontesi

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Come chiesto dalla Regione Piemonte l’Esercito stando iall’ingresso degliper alleggerire il peso sui pronto soccorsi intasati con il ritorno dell’emergenza Covid. Due sono statete presso l’ospedale di Rivoli, comune della prima cintura del capoluogo piemontese, e sono più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera. Serviranno ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso: la prima sarà adibita subito come punto di pre-triage; servirà a facilitare ulteriormente le procedure di accesso e a dividere meglio i flussi fra pazienti Covid e non Covid che arrivano in ambulanza. La seconda tenda sarà adibita come sala d’attesa. L'articolo L’esercito...