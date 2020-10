Legambiente: "Con il Cib l'agroalimentare alza l'asticella" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Le dieci azioni che sono all'interno del manifesto Farming for Future del Cib "alzano l'asticella dell'agroalimentare, quello vero, made in Italy. E' fondamentale che questa importante porzione dell'economia italiana dia un contributo ulteriore rispetto alla sfida climatica così urgente da affrontare". Così Stefano Ciafani, presidente Legambiente, in occasione della diretta streaming organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas, per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro”, road map per la trasformazione agro-ecologica dell'agricoltura italiana. "Abbiamo due sfide importanti da affrontare - continua Ciafani - lotta alla crisi climatica e qualità dei suoli. Se i suoli perdono qualità viene meno parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Le dieci azioni che sono all'interno del manifesto Farming for Future del Cib "no l'dell', quello vero, made in Italy. E' fondamentale che questa importante porzione dell'economia italiana dia un contributo ulteriore rispetto alla sfida climatica così urgente da affrontare". Così Stefano Ciafani, presidente, in occasione della diretta streaming organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas, per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro”, road map per la trasformazione agro-ecologica dell'agricoltura italiana. "Abbiamo due sfide importanti da affrontare - continua Ciafani - lotta alla crisi climatica e qualità dei suoli. Se i suoli perdono qualità viene meno parte della ...

TV7Benevento : Legambiente: 'Con il Cib l'agroalimentare alza l'asticella'... - rosybattaglia : RT @wganapini: #Bonifiche @ReteComuniSIN Da ambientalista,Hon.Member Scient.Comm. @EUEnvironment?, tra i fondatori di Legambiente ed ex pr… - Vivi_con_stile : RT @RossellaMuroni: Il Senato dice stop a #oliodipalma nell'energia dal 2023. Una buona notizia per l’ambiente per la quale ringrazio @Petr… - Vivi_con_stile : RT @Legambiente: Senato: basta #oliodipalma dal 2023 ???? Un'altra battaglia vinta! Dal 1 gennaio 2023 olio di palma, di soia e derivati, es… - Vivi_con_stile : RT @CorriereBN: Volete sapere chi produce meno #rifiuti? Venite a Misilmeri, in provincia di #Palermo #zerowaste @Legambiente https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente Con Legambiente: "Con il Cib l'agroalimentare alza l'asticella" Il Tempo Legambiente: "Con il Cib l'agroalimentare alza l'asticella"

Così Stefano Ciafani, presidente Legambiente, in occasione della diretta streaming organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas, per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro” ...

IL PROGETTO ARETE': ACQUA IN RETE

Nello specifico si pone di: ? Mettere a sistema studi e progetti relativi ai nostri territori d'intervento, in modo da mappare in maniera efficace tutte le criticità; ? Individuare soluzioni operative ...

Così Stefano Ciafani, presidente Legambiente, in occasione della diretta streaming organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas, per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro” ...Nello specifico si pone di: ? Mettere a sistema studi e progetti relativi ai nostri territori d'intervento, in modo da mappare in maniera efficace tutte le criticità; ? Individuare soluzioni operative ...