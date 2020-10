Leao: “Gioco dove vuole il mister, sento la fiducia dell’ambiente” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rafael Leao dopo la vittoria in Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante del Milan: “Gioco dove vuole il mister, l’anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile, come quello italiano. Quest’anno, invece, con un po’ di esperienza in più e con la fiducia del mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Siamo in fiducia, quando c’è l’ambiente è tutto più facile.” Foto: twitter Milan L'articolo Leao: “Gioco dove vuole il mister, sento la fiducia dell’ambiente” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rafaeldopo la vittoria in Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante del Milan: “Giocoil, l’anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile, come quello italiano. Quest’anno, invece, con un po’ di esperienza in più e con ladel mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Siamo in, quando c’è l’ambiente è tutto più facile.” Foto: twitter Milan L'articolo: “Giocoilladell’ambiente” proviene da Alfredo Pedullà.

