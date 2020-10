Le ultime terribili parole di una delle donne decapitate a Nizza | ' Dite a miei figli che li amo'

Gastone_derolla : RT @globalistIT: - globalistIT : - ZenatiDavide : Caro Conte, faccia una bella cosa: chiuda l’Italia e butti via la chiave. Verranno tempi migliori: di Serena Verrec… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime terribili

La Repubblica

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Andranno in onda venerdì 30 ottobre gli ultimi due episodi di We are Who We are ... Mentre tutti i protagonisti provano ad elaborare il terribile avvenimento, i rapporti tra ...(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha definito "una terribile tragedia" l'attacco avvenuto a Nizza. "In questo momento stiamo controllando le informazioni riguardanti la ...