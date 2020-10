Le Ultime Parole della Donna Uccisa a Nizza: “Dite ai Miei Figli Che Li Amo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Donna fa parte delle vittime dell’attentato alla chiesa di Notre Dame a Nizza, era stata ferita alla gola dal killer e poi si era rifugiata in un bar nelle vicinanze. Era stata accoltellata durante l’attentato, è andata a cercare aiuto e le sue Ultime Parole prima di morire sono state “Dite ai Miei Figli … Leggi su youreduaction (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lafa parte delle vittime dell’attentato alla chiesa di Notre Dame a, era stata ferita alla gola dal killer e poi si era rifugiata in un bar nelle vicinanze. Era stata accoltellata durante l’attentato, è andata a cercare aiuto e le sueprima di morire sono state “Dite ai

rtl1025 : ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un b… - juls771 : A chi ha permesso al terrorista di sbarcare in Italia e arrivare poi clandestinamente in Francia, dovranno riechegg… - shiorisherex : RT @amaricord: Non ho parole per commentare quanto successo a Nizza. Uccidere in quel modo così atroce tre persone che stavano solo pregand… - PitmanCosta : @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @comuni_anci @Esercito 'DITE AI MIEI FIGLI CHE LI AMO' Sono le ultime… - xpeindremoi : RT @rtl1025: ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un bar dove si… -