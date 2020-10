Le tre fasi della valanga di Rigopiano ricostruite da uno studio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un minuto e mezzo, e sono state distruzione e morte. La valanga all’origine della tragedia consumata a Rigopiano, nel comune di Farindola (Pescara), il 18 gennaio 2017, si è staccata dal Monte Siella, cima minore del gruppo orientale del Gran Sasso, alle 16.41.59. Scendendo a valle è entrata in un canyon, sradicando centinaia di piante e trascinando massi, e alle 16.43.20 ha centrato l’Hotel Rigopiano alla velocità di circa 100 chilometri orari. Il dramma si è consumato in 90 secondi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un minuto e mezzo, e sono state distruzione e morte. Laall’originetragedia consumata a, nel comune di Farindola (Pescara), il 18 gennaio 2017, si è staccata dal Monte Siella, cima minore del gruppo orientale del Gran Sasso, alle 16.41.59. Scendendo a valle è entrata in un canyon, sradicando centinaia di piante e trascinando massi, e alle 16.43.20 ha centrato l’Hotelalla velocità di circa 100 chilometri orari. Il dramma si è consumato in 90 secondi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sono state tre le fasi in cui si è propagata la valanga, ha spiegato uno degli autori dello studio, Thomas Braun, dell’Ingv. Per ricostruirle, ha osservato, «prima di tutto abbiamo ristretto la ...

Sono state tre le fasi in cui si è propagata la valanga, ha spiegato uno degli autori dello studio, Thomas Braun, dell'Ingv. Per ricostruirle, ha osservato, «prima di tutto abbiamo ristretto la ...