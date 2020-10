Le mascherine tricolori tornano in piazza: “La rabbia degli italiani è sacrosanta. Conte vattene” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le mascherine tricolori tornano in piazza. Insieme a commercianti e partite Iva, con i quali hanno animato le manifestazioni in tutta Italia dopo il primo lockdown, si danno ora appuntamento sabato a Roma, a Campo de’ Fiori, per dire no a una nuova chiusura generalizzata e chiedere che il governo ritiri il Dpcm e adotti misure di sostegno “concrete e immediate”. Le mascherine tricolori coi commercianti e le partite Iva In questi giorni, da nord a sud, le mascherine tricolori hanno guidato o aderito a molte manifestazioni di piazza contro il nuovo Dcpm, dando voce a quella protesta autentica e pacifica delle categorie che è stata in gran parte fagocitata dell’eco delle manifestazioni violente. Le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lein. Insieme a commercianti e partite Iva, con i quali hanno animato le manifestazioni in tutta Italia dopo il primo lockdown, si danno ora appuntamento sabato a Roma, a Campo de’ Fiori, per dire no a una nuova chiusura generalizzata e chiedere che il governo ritiri il Dpcm e adotti misure di sostegno “concrete e immediate”. Lecoi commercianti e le partite Iva In questi giorni, da nord a sud, lehanno guidato o aderito a molte manifestazioni dicontro il nuovo Dcpm, dando voce a quella protesta autentica e pacifica delle categorie che è stata in gran parte fagocitata dell’eco delle manifestazioni violente. Le ...

