Le istituzioni europee stanno mettendo a punto nuovi strumenti per scongiurare derive autoritarie negli Stati membri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’Unione europea sta introducendo dei nuovi strumenti per tutelare lo stato di diritto e la democrazia all’interno dei suoi stessi confini, a fronte del loro deterioramento in alcuni paesi membri. Il 30 settembre la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto annuale sullo stato di diritto – un esercizio di monitoraggio annuale rivolto a tutti gli Stati membri, che dovrebbe favorire un rilievo tempestivo delle situazioni problematiche e l’adozione di misure adeguate. Inoltre, le istituzioni dell’Ue stanno negoziando dallo scorso luglio l’introduzione di un legame esplicito tra il rispetto dello stato di diritto e l’erogazione dei fondi europei ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’Unione europea sta introducendo deiper tutelare lo stato di diritto e la democrazia all’interno dei suoi stessi confini, a fronte del loro deterioramento in alcuni paesi. Il 30 settembre la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto annuale sullo stato di diritto – un esercizio di monitoraggio annuale rivolto a tutti gli, che dovrebbe favorire un rilievo tempestivo delle situazioni problematiche e l’adozione di misure adeguate. Inoltre, ledell’Uenegoziando dallo scorso luglio l’introduzione di un legame esplicito tra il rispetto dello stato di diritto e l’erogazione dei fondi europei ...

vaticannews_it : #27ottobre #PapaFrancesco: sogno un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone. In una lettera al cardinale… - Azione_it : È uscito il Work Programme della Commissione per il 2021. Cambiano un po’ di cose: si procede spediti verso la digi… - pepgrossi : @elsa_pi @davcarretta Condivido! Ottimo lavoro, anche per chi nelle istituzioni europee ci lavora ?? - d0minius : Le istituzioni europee stanno mettendo a punto nuovi strumenti per scongiurare derive autoritarie negli Stati membr… - LemmaAndrea : RT @vaticannews_it: #27ottobre #PapaFrancesco: sogno un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone. In una lettera al cardinale #Paro… -

Ultime Notizie dalla rete : istituzioni europee Le istituzioni europee stanno mettendo a punto nuovi strumenti per scongiurare derive autoritarie negli Stati membri Linkiesta.it RegDelta: una nuova generazione di soluzioni RegTech

PwC Italia e JWG, società specializzata nella regulatory intelligence del settore finanziario, presentano oggi RegDelta, soluzione basata sull’Intelligenza Artificiale e sul natural language processin ...

doValue: nuovo Accordo di Servicing UTP in Italia per circa 0,5 miliardi di euro

e un numero sempre più importante di istituzioni finanziarie che potrebbero decidere di esternalizzare la gestione di questa asset class. Il volume totale dei nuovi mandati di servicing di doValue in ...

PwC Italia e JWG, società specializzata nella regulatory intelligence del settore finanziario, presentano oggi RegDelta, soluzione basata sull’Intelligenza Artificiale e sul natural language processin ...e un numero sempre più importante di istituzioni finanziarie che potrebbero decidere di esternalizzare la gestione di questa asset class. Il volume totale dei nuovi mandati di servicing di doValue in ...