‘Le Iene’ | la sorella di Clizia Incorvaia fa credere a Paolo Ciavarro di essere follemente innamorata di lui | la reazione dell’ex gieffino

Pochi minuti fa, è andato in onda lo scherzo organizzato da Le Iene con la complicità di Micol Incorvaia e Clizia Incorvaia. Vittima della puntata, questa volta, è stato Paolo Ciavarro, il fidanzato di Clizia. Sua cognata Micol gli ha fatto credere di essere innamorata di lui e di volere avere un legame sentimentale con lui alle spalle della sorella Clizia. È così che, con la complicità del programma, Micol e Paolo si ritrovano soli. La ragazza ammette di dovergli confessare qualcosa, ma non ne ha il coraggio. Perciò, preferisce fargli leggere una lettera scritta di suo pugno.

