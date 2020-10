Le Iene: Alessia Marcuzzi negativo al Covid 19, Giulio Golia è guarito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi annuncia la propria negatività al Covid-19. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva dovuto saltare l’appuntamento con Le Iene in quanto il test rapido effettuato con pungidito aveva dato esito positivo. Ora Alessia può tirare un sospiro di sollievo e sui social scrive: “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto… ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”. Nelle ultime settimane la Marcuzzi era già risultata leggermente positiva al Coronavirus salvo poi avere esito negativo dal tampone. Le Iene, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 29 ottobre 2020)annuncia la propria negatività al-19. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva dovuto saltare l’appuntamento con Lein quanto il test rapido effettuato con pungidito aveva dato esito positivo. Orapuò tirare un sospiro di sollievo e sui social scrive: “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto… ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”. Nelle ultime settimane laera già risultata leggermente positiva al Coronavirus salvo poi avere esitodal tampone. Le, ...

