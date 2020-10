Le due bombe carta di Bari, le aggressioni alle forze dell’ordine di Genova e Palermo. I posti letto nella cappella ospedaliera a Latina Tensioni alle manifestazioni mentre il virus continua a colpire (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi pomeriggio tocca a Taranto e a Foggia, con manifestazioni di protesta per le misure del decreto presidenziale. In Puglia si è aggiunta poi l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Ieri, come nei giorni scorsi, si sono registrate manifestazioni pacifiche ma anche iniziative che hanno portato a scontri e Tensioni. Come ieri sera a Bari: manifestazione con circa cinquecento partecipanti, protesta al grido “assassini”, Tensioni con le forze dell’ordine, aggressione e anche due bombe carta esplose in via Sparano. A Genova aggressione alle forze dell’ordine, condannata da Giovanni Toti presidente della Regione Liguria (foto). A ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi pomeriggio tocca a Taranto e a Foggia, condi protesta per le misure del decreto presidenziale. In Puglia si è aggiunta poi l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Ieri, come nei giorni scorsi, si sono registratepacifiche ma anche iniziative che hanno portato a scontri e. Come ieri sera a: manifestazione con circa cinquecento partecipanti, protesta al grido “assassini”,con ledell’ordine, aggressione e anche dueesplose in via Sparano. Aaggressionedell’ordine, condannata da Giovanni Toti presidente della Regione Liguria (foto). A ...

Agenzia_Ansa : Processati per direttissima e condannati i due 32enni, con precedenti per reati di droga, arrestati dalla #Digos co… - Agenzia_Ansa : Scontri a #Napoli, la #Digos arresta due pregiudicati. Il Viminale: 'Azioni non spontanee ma preordinate da crimina… - carseri : RT @Musso___: Oggi Mersch, due bombe atomiche : 1?? Ridefinisce l’inflazione esattamente nei termini usati dalla FAZ ?? ... includendo prez… - Carmen36051956 : RT @Enrico60729315: ?? 'Guerriglia in centro a Palermo dove esponenti di CENTRI SOCIALI hanno tirato bombe carta contro uomini in divisa. Fe… - Enrico60729315 : ?? 'Guerriglia in centro a Palermo dove esponenti di CENTRI SOCIALI hanno tirato bombe carta contro uomini in divisa… -

Ultime Notizie dalla rete : due bombe Due bombe carta nel parcheggio: Porto Torres, distrutte due auto L'Unione Sarda.it Cassonetti rovesciati e bombe carta: 16 denunciati per la guerriglia in piazza del Popolo a Roma

Sono 16 i denunciati per gli incidenti di martedì a piazza del Popolo: militanti neofascisti e ultras della Lazio. che hanno dato vita a una serata di guerriglia urbana tra Prati ...

Roma, scontri in centro: bombe carta e cassonetti in fiamme: 16 fermati, fra loro ultrà della Lazio e militanti dell'estrema destra

Scontri in centro a Roma dove alle 19, in piazza del Popolo, si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi del Covid e contrarie alle misure dell'ultimo ...

Sono 16 i denunciati per gli incidenti di martedì a piazza del Popolo: militanti neofascisti e ultras della Lazio. che hanno dato vita a una serata di guerriglia urbana tra Prati ...Scontri in centro a Roma dove alle 19, in piazza del Popolo, si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi del Covid e contrarie alle misure dell'ultimo ...