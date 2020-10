Le bombe carta di Bari, le aggressioni alle forze dell’ordine di Genova e Palermo. I posti letto nella cappella ospedaliera a Latina Tensioni alle manifestazioni mentre il virus continua a colpire (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi pomeriggio tocca a Taranto e a Foggia, con manifestazioni di protesta per le misure del decreto presidenziale. In Puglia si è aggiunta poi l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Ieri, come nei giorni scorsi, si sono registrate manifestazioni pacifiche ma anche iniziative che hanno portato a scontri e Tensioni. Come ieri sera a Bari: manifestazione “Bari non chiude” con circa cinquecento partecipanti. Iniziat iva autorizzata, raduno dinanzi alla prefettura. Protesta cge successivamente è poi degenerata al grido “assassini”, Tensioni con le forze dell’ordine e anche bombe carta esplose in via Sparano. A Genova aggressione alle ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi pomeriggio tocca a Taranto e a Foggia, condi protesta per le misure del decreto presidenziale. In Puglia si è aggiunta poi l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Ieri, come nei giorni scorsi, si sono registratepacifiche ma anche iniziative che hanno portato a scontri e. Come ieri sera a: manifestazione “non chiude” con circa cinquecento partecipanti. Iniziat iva autorizzata, raduno dinanzi alla prefettura. Protesta cge successivamente è poi degenerata al grido “assassini”,con ledell’ordine e ancheesplose in via Sparano. Aaggressione...

virginiaraggi : Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade… - SkyTG24 : Disordini a #Roma, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato contro le misure anti-Covid Alcune… - HuffPostItalia : Anche Roma brucia: bombe carta e idranti, scontro tra Polizia e manifestanti - NoiNotizie : Le bombe carta di #Bari, le aggressioni alle forze dell'ordine di #Genova e #Palermo. I posti letto nella cappella ospedaliera a #Latina - Daniela54092686 : RT @PBerizzi: Come se non bastassero le bombe carta e i cassonetti incendiati, il neofascismo celebra l'anniversario della marcia su Roma (… -