Lazio | caos tamponi | indaga la Procura Federale

(Di giovedì 29 ottobre 2020)in casa. Lanel centro sportivo biancoceleste Sulla questione focolaio scoppiato in casa, ieri gli ispettori dellaFigc, guidata dal pm Chiné, hanno voluto vederci chiaro. Soprattutto perché la comunicazione e le modalità con cui sono emersi hanno fatto sorgere più di una domanda. Ecco perché sul club biancoceleste c’è un faro puntato della. Laavrebbe dovuto ricevere una visita la prossima settimana, Chiné ha voluto, invece, anticipare i tempi. E così ieri gli ispettori hanno fatto visita ai biancocelesti. Un lungo faccia a faccia tra il presidente Lotito e gli ispettori, ...

Caos tamponi in casa Lazio. La Procura Federale indaga nel centro sportivo biancoceleste