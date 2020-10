L'attaccante del Milan: "Rispetta le regole, distanziamento e mascherina. Vinciamo noi" (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, è sceso in capo contro il Covid. Covid, Ibrahimovic: “Usate la testa, non siete me per sfidare virus” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'delZlatan Ibrahimovic, è sceso in capo contro il Covid. Covid, Ibrahimovic: “Usate la testa, non siete me per sfidare virus” su Notizie.it.

marattin : Beh ma è chiaro no. Se correndo - spalle alla porta - il 99,999% del corpo di un attaccante è dietro il difensore… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Stephan #ElShaarawy che compie 2??8?? anni! L'articolo ???? - AndreaPintore5 : @MauroAsara @capuanogio È qui il punto, tutto e 2 Mauro, l'attaccante deve essere in controllo della sua posizione,… - millelire24 : @Sport_Mediaset @Tiki_Taka_real Tutti contro mughini solo perché tifa juve , ma ciò che ha detto è vero. Due millim… - jeanpauldl1998 : @antigiannino96 @massimilianodu @Pirichello Perché non c'è nessun vantaggio da parte dell'attaccante in situazioni… -