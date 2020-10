L’Ascoli ripiomba nell’incubo Covid | sabato arriva il Pordenone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Photo credits: Gabriele Maltinti/Getty Images La minacciacontinua ad incombere sul regolare svolgimento dei campionati. Dopo il focolaio in casa Reggiana, che ha portato al rinvio della gara contro il Cittadella, anche l’Ascoli è piombato nell’incubo. Infatti è stata riscontrata la positività al-19 di cinque giocatori bianconeri e di due membri dello staff. Il club marchigiano dovrà far fronte a molte assenze in vista della gara contro il, qualora ovviamente essa venga regolarmente disputata. Ascoli, sette i positivi al: gara cola rischio? L’Ascoli è piombato nuovamente nell’incubo. Ad inizio stagione era infatti già stata riscontrata la positività al temibile-19 ...