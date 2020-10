L’arrivo di Huawei Mate 40 Pro porta tante novità

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Scaglionati, mascherati, disinfettati, ma anche noi spettatori della presentazione dal vivo del nuovo Huawei Mate 40 Pro. Il lancio ufficiale in Italia del flagship della Casa di Shenzhen ha svelato altre novità. Al Huawei Experience Store di City Life, sono spuntate anche le cuffie FreeBuds Studio e gli occhiali Huawei X Gentle Monster II. Una presenza non casuale dato che il 28 di ottobre ha rappresentato l’inizio della disponibilità in pre-ordine di questi tre nuovi oggetti smart che vanno ad aggiungersi all’ecosistema di prodotti e servizi Huawei. I vantaggi del pre ordine di Huawei Mate 40 Pro