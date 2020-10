L’archivio della coscienza di Benedetto Scampone (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’archivio della coscienza di Benedetto Scampone è un thriller intrigante ambientato nelle strade della Città Eterna, sporcate da una serie di omicidi simbolici che sconvolgono e atterriscono la popolazione. Nell’incipit del romanzo si presenta una cruenta scena del crimine: un uomo sta contemplando l’orrore che ha causato; perso nelle sue febbrili elucubrazioni e con le mani imbrattate di sangue, afferma di non far più parte del mondo, e di aver attuato la prima fase della sua missione di vendetta. L’autore riserva al killer dei capitoli brevi e incisivi, introdotti da citazioni che vanno lentamente ad arricchire la personalità dell’oscura figura. In questi tragici inserti costruisce non solo il presente ma anche il passato ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’archiviodiè un thriller intrigante ambientato nelle stradeCittà Eterna, sporcate da una serie di omicidi simbolici che sconvolgono e atterriscono la popolazione. Nell’incipit del romanzo si presenta una cruenta scena del crimine: un uomo sta contemplando l’orrore che ha causato; perso nelle sue febbrili elucubrazioni e con le mani imbrattate di sangue, afferma di non far più parte del mondo, e di aver attuato la prima fasesua missione di vendetta. L’autore riserva al killer dei capitoli brevi e incisivi, introdotti da citazioni che vanno lentamente ad arricchire la personalità dell’oscura figura. In questi tragici inserti costruisce non solo il presente ma anche il passato ...

zazoomblog : L’archivio della coscienza di Benedetto Scampone - #L’archivio #della #coscienza - sonostorie : RT @chiaralessi: Il 29 Ottobre del 1908 Camillo Olivetti dà vita alla Ing. C. OLIVETTI and Co. Nel 2003 la società viene fusa con TIM La co… - techpat_yt : RT @chiaralessi: Il 29 Ottobre del 1908 Camillo Olivetti dà vita alla Ing. C. OLIVETTI and Co. Nel 2003 la società viene fusa con TIM La co… - LaStatale : RT @Centro_Apice: ??È uscito 'Alberto Vigevani: una vita da editore. Il Polifilo tra libri di cultura e immagini', curato da Roberta Cesana… - Alma92069865 : RT @chiaralessi: Il 29 Ottobre del 1908 Camillo Olivetti dà vita alla Ing. C. OLIVETTI and Co. Nel 2003 la società viene fusa con TIM La co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’archivio della Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc Fortune Italia