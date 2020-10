L’appartamento a New York è in fiamme: il gatto si salva lanciandosi dal secondo piano. Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un balzo dal secondo piano, mentre dentro l’appartamento divampano le fiamme, poi l’atterraggio tra le braccia degli agenti. Così un gatto è riuscito a mettersi in salvo da un incendio scoppiato all’interno di un edificio di New York. Il video è diventato in poco tempo virale. L'articolo L’appartamento a New York è in fiamme: il gatto si salva lanciandosi dal secondo piano. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un balzo dal, mentre dentro l’appartamento divampano le, poi l’atterraggio tra le braccia degli agenti. Così unè riuscito a mettersi in salvo da un incendio scoppiato all’interno di un edificio di New. Ilè diventato in poco tempo virale. L'articolo L’appartamento a Newè in: ilsidal. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

